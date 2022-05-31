Глава Минэнерго Австрии: страна готовилась к эмбарго ЕС на российскую нефть
- AP
- © Lisa Leutner
«За последние несколько месяцев в Австрию больше не импортировалась российская нефть», — сообщила Гевесслер в социальных сетях, пишет ТАСС.
Министр считает, что эмбарго позволит прекратить зависимость Европы от российских энергоресурсов.
Ранее пресс-служба Еврокомиссии объявила, что запрет ЕС на закупки российской сырой нефти начнёт действовать через полгода после вступления санкций в силу, запрет на нефтепродукты — через восемь месяцев.