В Еврокомиссии подтвердили отсрочку запрета экспорта в ЕС нефти из России на полгода

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Пресс-служба Еврокомиссии подтвердила, что запрет ЕС на закупки российской сырой нефти начнёт действовать через полгода после вступления санкций в силу, запрет на нефтепродукты — через восемь месяцев.
В Еврокомиссии подтвердили отсрочку запрета экспорта в ЕС нефти из России на полгода
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«Ограничения по сырой нефти будут введены с отсрочкой на шесть месяцев, по нефтепродуктам — на восемь месяцев. Эти ограничения не относятся к поставкам по нефтепроводу «Дружба», — приводит заявление ТАСС.

Ранее о получении отсрочки от эмбарго сообщил премьер-министр Болгарии Кирилл Петков. Болгария откажется от поставок российской нефти к концу 2024 года.

Европейский союз рассчитывает к концу текущего года отказаться от 90% импорта российской нефти.

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