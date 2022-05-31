В Еврокомиссии подтвердили отсрочку запрета экспорта в ЕС нефти из России на полгода
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«Ограничения по сырой нефти будут введены с отсрочкой на шесть месяцев, по нефтепродуктам — на восемь месяцев. Эти ограничения не относятся к поставкам по нефтепроводу «Дружба», — приводит заявление ТАСС.
Ранее о получении отсрочки от эмбарго сообщил премьер-министр Болгарии Кирилл Петков. Болгария откажется от поставок российской нефти к концу 2024 года.
Европейский союз рассчитывает к концу текущего года отказаться от 90% импорта российской нефти.