Гутерреш: без российского и украинского продовольствия нельзя решить сложившийся кризис

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Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что урегулирование продовольственного кризиса в мире невозможно без возвращения российской и украинской сельскохозяйственной продукции на мировой рынок.
Гутерреш: без российского и украинского продовольствия нельзя решить сложившийся кризис
  • AP

Об этом он сказал по итогам переговоров с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон.

«Позвольте сказать честно: нет действенного решения продовольственного кризиса без возвращения на мировые рынки продовольственной продукции с Украины и продовольствия и удобрений из России», — цитирует его ТАСС.

Ранее Гутерреш призвал обеспечить полный доступ на мировые рынки для российских продуктов питания и удобрений.

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