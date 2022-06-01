Гутерреш: без российского и украинского продовольствия нельзя решить сложившийся кризис

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что урегулирование продовольственного кризиса в мире невозможно без возвращения российской и украинской сельскохозяйственной продукции на мировой рынок.

Об этом он сказал по итогам переговоров с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон.

«Позвольте сказать честно: нет действенного решения продовольственного кризиса без возвращения на мировые рынки продовольственной продукции с Украины и продовольствия и удобрений из России», — цитирует его ТАСС.

Ранее Гутерреш призвал обеспечить полный доступ на мировые рынки для российских продуктов питания и удобрений.