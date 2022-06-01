RTS: Швейцария запретила Дании передавать Украине швейцарские бронемашины

Государственный секретариат Швейцарии по экономике запретил Дании передавать Украине бронемашины Piranha III, произведённые швейцарской фирмой Mowag.

«Секретариат по экономическим вопросам выступает против запроса Копенгагена, ссылаясь на нейтралитет и закон о военных материалах», — сообщает швейцарская телевизионная сеть RTS.

По данным компании, Дания намеревалась поставить Украине 20 колёсных бронемашин, тогда как закон о военных материалах не предусматривает реэкспорт военной техники.

23 мая немецкий таблоид Bild сообщил, что правительство Германии блокирует поставки Киеву боевых машин пехоты Marder.

До этого газета Die Welt писала, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба вышел из себя в ходе разговора с главой Минобороны Германии на тему поставок вооружений Киеву.

Украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил, что у украинской стороны складывается впечатление, будто немецкий канцлер Олаф Шольц «не хочет» поставлять Украине тяжёлое вооружение.