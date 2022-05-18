Welt: Кулеба вышел из себя в ходе разговора с главой Минобороны Германии

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Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба вышел из себя в ходе разговора с главой Минобороны Германии Кристиной Ламбрехт на тему поставок вооружений Киеву. Об этом пишет немецкая газета Welt.
Welt: Кулеба вышел из себя в ходе разговора с главой Минобороны Германии
  • AP

Разговор состоялся в прошлую пятницу во время визита Кулебы на саммит глав МИД стран G7.

По информации издания, украинский министр спросил у главы Минобороны ФРГ, когда Германия поставит Киеву обещанные самоходные установки Gepard. Также источники газеты заявили, что Кулеба потребовал от немецкой стороны организовать скорейшую доставку боеприпасов для Gepard либо подтвердить, что этот вопрос «закрыт».

В статье говорится, что переговоры были «сложными», а Кулеба был «действительно в ярости».

В Минобороны Германии не прокомментировали данные о разговоре Ламбрехт и Кулебы.

Ранее Welt писала, что германское правительство, вероятно, откладывает поставки установок Gepard на Украину и не разъясняет Киеву процедуры его получения.

До этого посол Украины в Берлине Андрей Мельник раскритиковал власти ФРГ за нерешительность. По его словам, обещанные несколько недель назад Gepard до сих пор не доставлены, а боеприпасы до сих пор недоступны.

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