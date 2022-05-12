Die Welt заявила о затягивании ФРГ процесса передачи самоходных установок Gepard Киеву

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Германское правительство, вероятно, откладывает поставки тяжёлого вооружения на Украину и не разъясняет Киеву процедуры его получения. Об этом пишет газета Die Welt.
Die Welt заявила о затягивании ФРГ процесса передачи самоходных установок Gepard Киеву
  • AP

В статье говорится, что прошло уже более двух недель после обещания германского правительства поставить Киеву самоходные установки Gepard, но «процесс ещё больше затягивается».

Как пишет издание со ссылкой на представителей правительственных кругов Киева, до сих пор министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт не проинформировала правительство Украины о том, что Киеву придётся заказать Gepard у оружейной компании Krauss-Maffei Wegmann.

Газета отмечает, что вместо этого представителям Украины заявили, что установки будут получены Киевом непосредственно от правительства ФРГ.

Ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал Берлин за нерешительность. По его словам, обещанные несколько недель назад Gepard до сих пор не доставлены, а боеприпасы до сих пор недоступны.

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