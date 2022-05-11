Посол Украины в Германии Мельник раскритиковал Берлин за нерешительность

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Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал Берлин за нерешительность.
Посол Украины в Германии Мельник раскритиковал Берлин за нерешительность
  • AFP
  • © Christoph Soeder / POOL

«Обещанные несколько недель назад Gepard до сих пор не доставлены, а боеприпасы до сих пор недоступны. Аргумент о том, что наши войска не могут использовать современные немецкие системы артиллерийского вооружения, такие как боевые танки Leopard или боевые машины пехоты Marder, помимо прочего, слаб... Эта нерешительность очень расстраивает», — заявил Мельник в интервью французской газете Echos.

Он высказал мнение, что поставка оружия Украине не делает Германию «воюющей страной до тех пор, пока она не направит войска».

Мельник добавил, что нынешняя ситуация в стране показывает, насколько неправ был Запад, оставив Украину в серой зоне.

По его словам, сейчас для Украины было бы особенно катастрофическим сигналом отказать ей в статусе кандидата в члены ЕС.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС может в июне обсудить вопрос о получении Украиной статуса кандидата на вступление в Европейский союз.

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