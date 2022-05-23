Bild: правительство ФРГ блокирует поставки Киеву БМП Marder
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Издание со ссылкой на внутренний документ Минобороны страны сообщает, что ФРГ могла бы в течение шести недель привести в боевое состояние часть из 100 БМП, которые Берлин мог бы поставить Киеву.
Также в статье говорится, что если бы совбез правительства ФРГ одобрил такое предложение концерна Rheinmetal, то эти боевые машины могли бы уже быть поставлены украинской армии.
Газета добавляет, что Rheinmetal ожидает одобрения с 22 апреля, однако «федеральное правительство блокирует его».
Ранее бригадный генерал армии Германии в отставке, бывший советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель Эрих Вад назвал бессмысленными и опасными поставки тяжёлого вооружения Украине.
До этого газета Die Welt писала, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба вышел из себя в ходе разговора с главой Минобороны Германии Кристиной Ламбрехт на тему поставок вооружений Киеву.