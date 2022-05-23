Bild: правительство ФРГ блокирует поставки Киеву БМП Marder

Немецкий таблоид Bild сообщил, что правительство Германии блокирует поставки Киеву боевых машин пехоты Marder.

Издание со ссылкой на внутренний документ Минобороны страны сообщает, что ФРГ могла бы в течение шести недель привести в боевое состояние часть из 100 БМП, которые Берлин мог бы поставить Киеву.

Также в статье говорится, что если бы совбез правительства ФРГ одобрил такое предложение концерна Rheinmetal, то эти боевые машины могли бы уже быть поставлены украинской армии.

Газета добавляет, что Rheinmetal ожидает одобрения с 22 апреля, однако «федеральное правительство блокирует его».

Ранее бригадный генерал армии Германии в отставке, бывший советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель Эрих Вад назвал бессмысленными и опасными поставки тяжёлого вооружения Украине.

До этого газета Die Welt писала, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба вышел из себя в ходе разговора с главой Минобороны Германии Кристиной Ламбрехт на тему поставок вооружений Киеву.