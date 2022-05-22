Немецкий отставной генерал Вад высказался против поставок тяжёлого вооружения Украине

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Бригадный генерал армии Германии в отставке, бывший советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель Эрих Вад считает бессмысленными и опасными поставки тяжёлого вооружения Украине.
Немецкий отставной генерал Вад высказался против поставок тяжёлого вооружения Украине
  • AP

Он объяснил, что для управления танком Leopard или боевой машиной пехоты Marder нужна многолетняя подготовка. Вад считает, что такое вооружение не пригодится украинским военным ни сейчас, ни в обозримом будущем.

Он также подчеркнул, что дальнейшие поставки вооружения Украине могут привести к непоправимым последствиям.

Отставной генерал добавил, что Германии необходимо сосредоточиться на мирных переговорах, а не на военной риторике.

По его мнению, если западные страны не хотят третьей мировой войны, то рано или поздно они должны будут «отказаться от мышления в сторону военной эскалации и приступить к переговорам», передаёт РИА Новости.

До этого газета Die Welt писала, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба вышел из себя в ходе разговора с главой Минобороны Германии Кристиной Ламбрехт на тему поставок вооружений Киеву. 

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