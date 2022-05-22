Немецкий отставной генерал Вад высказался против поставок тяжёлого вооружения Украине

Бригадный генерал армии Германии в отставке, бывший советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель Эрих Вад считает бессмысленными и опасными поставки тяжёлого вооружения Украине.

Он объяснил, что для управления танком Leopard или боевой машиной пехоты Marder нужна многолетняя подготовка. Вад считает, что такое вооружение не пригодится украинским военным ни сейчас, ни в обозримом будущем.

Он также подчеркнул, что дальнейшие поставки вооружения Украине могут привести к непоправимым последствиям.

Отставной генерал добавил, что Германии необходимо сосредоточиться на мирных переговорах, а не на военной риторике.

По его мнению, если западные страны не хотят третьей мировой войны, то рано или поздно они должны будут «отказаться от мышления в сторону военной эскалации и приступить к переговорам», передаёт РИА Новости.

До этого газета Die Welt писала, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба вышел из себя в ходе разговора с главой Минобороны Германии Кристиной Ламбрехт на тему поставок вооружений Киеву.