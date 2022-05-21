Der Spiegel заявил об обострении отношений ФРГ и Польши из-за поставок вооружения Украине
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Как заявил замминистра иностранных дел Польши Шимон Шинковски, Германия не выполнила обещания усилить обороноспособность польской стороны и пополнить её запасы.
В статье говорится, что переговоры о вооружениях зашли в тупик, поскольку Польша требовала от ФРГ заменить польские танки, поставленные Украине, на новейшие немецкие танки Leopard. При этом германская сторона не смогла выполнить обещание, так у неё нет в наличии этих танков.
Ранее газета Die Welt писала, что украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба вышел из себя в ходе разговора с главой Минобороны Германии Кристиной Ламбрехт на тему поставок вооружений Киеву.