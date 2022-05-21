Der Spiegel заявил об обострении отношений ФРГ и Польши из-за поставок вооружения Украине

Отношения Германии и Польши обострились из-за того, что Берлин не возместил Варшаве вооружения, поставленные польской стороной Украине. Об этом сообщило издание Der Spiegel.

Как заявил замминистра иностранных дел Польши Шимон Шинковски, Германия не выполнила обещания усилить обороноспособность польской стороны и пополнить её запасы.

В статье говорится, что переговоры о вооружениях зашли в тупик, поскольку Польша требовала от ФРГ заменить польские танки, поставленные Украине, на новейшие немецкие танки Leopard. При этом германская сторона не смогла выполнить обещание, так у неё нет в наличии этих танков.

Ранее газета Die Welt писала, что украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба вышел из себя в ходе разговора с главой Минобороны Германии Кристиной Ламбрехт на тему поставок вооружений Киеву.