Der Spiegel заявил об обострении отношений ФРГ и Польши из-за поставок вооружения Украине

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Отношения Германии и Польши обострились из-за того, что Берлин не возместил Варшаве вооружения, поставленные польской стороной Украине. Об этом сообщило издание Der Spiegel.
Der Spiegel заявил об обострении отношений ФРГ и Польши из-за поставок вооружения Украине
  • AP

Как заявил замминистра иностранных дел Польши Шимон Шинковски, Германия не выполнила обещания усилить обороноспособность польской стороны и пополнить её запасы.

В статье говорится, что переговоры о вооружениях зашли в тупик, поскольку Польша требовала от ФРГ заменить польские танки, поставленные Украине, на новейшие немецкие танки Leopard. При этом германская сторона не смогла выполнить обещание, так у неё нет в наличии этих танков.

Ранее газета Die Welt писала, что украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба вышел из себя в ходе разговора с главой Минобороны Германии Кристиной Ламбрехт на тему поставок вооружений Киеву. 

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