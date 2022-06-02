В ЕП заявили о ядерной угрозе со стороны России для восточного фланга НАТО

Румынский европарламентарий Даниэль Буда заявил, что Россия якобы может нанести ядерные удары по территории Украины или по объектам на восточном фланге Североатлантического альянса. Свою позицию политик изложил в обращении к Еврокомиссии. С документом ознакомился RT.

Буда напомнил, что с начала российской спецоперации на Украине Киев получает от государств ЕС и НАТО помощь, включая продукты питания, медикаменты, «и даже самое современное военное оборудование и боеприпасы».

При этом евродепутат заявил, что в ходе конфликта некоторые российские чиновники якобы «стали прибегать к угрозам ядерных ударов без какой-либо конкретики касательно целей».

«Украина может стать целью ядерных ударов различной силы, призванных ослабить моральный дух военнослужащих и гражданских лиц. Или же ударам могут подвергнуться пункты сбора в Румынии или Польше, которые используются для передачи помощи и боеприпасов Киеву», — полагает парламентарий.

В связи с этим Буда обратился к Еврокомиссии с вопросом, какому плану действий она будет следовать «в случае ядерных или химических атак на восточном фланге НАТО, будь то на Украине или в странах — членах альянса». По его мнению, соответствующая стратегия необходима «для незамедлительного оказания помощи тем, кто может оказаться в зоне выпадения радиоактивных осадков».

Комментируя это обращение, военный политолог и заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин подчеркнул, что Европарламент превратился в средоточие русофобии в Европе.

«Информация, очерняющая Россию, в основном генерируется именно в этой структуре. Отличный пример тому — высказывание евродепутата из Румынии», — отметил он в беседе с RT.

Наряду с этим Кошкин констатировал, что даже теоретическая возможность нанесения ядерных ударов по Украине — неразумный и бесчеловечный шаг.

«Подобная риторика ведёт к разнузданности в военном вопросе, а также к неверному толкованию такой информации политическими деятелями. Несерьёзное отношение к такой чрезвычайно важной проблеме вызывает сожаление. Я считаю, что не стоит бравировать подобного рода заявлениями, потому что за подобные высказывания надо нести ответственность», — отметил эксперт.

Кроме того, специалист выразил уверенность в том, что цели, которые российское руководство поставило в рамках спецоперации на Украине, будут достигнуты обычными средствами.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя конфликт на Украине, подчеркнул, что никто в Москве даже не рассматривает идею о применении там ядерного оружия. В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил, что недопустимость ядерной войны — это принципиальная позиция России.