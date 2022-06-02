В ЕП заявили о ядерной угрозе со стороны России для восточного фланга НАТО

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Виктория Пенькова
Румынский европарламентарий Даниэль Буда заявил, что Россия якобы может нанести ядерные удары по территории Украины или по объектам на восточном фланге Североатлантического альянса. Свою позицию политик изложил в обращении к Еврокомиссии. С документом ознакомился RT.
В ЕП заявили о ядерной угрозе со стороны России для восточного фланга НАТО
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Буда напомнил, что с начала российской спецоперации на Украине Киев получает от государств ЕС и НАТО помощь, включая продукты питания, медикаменты, «и даже самое современное военное оборудование и боеприпасы».

При этом евродепутат заявил, что в ходе конфликта некоторые российские чиновники якобы «стали прибегать к угрозам ядерных ударов без какой-либо конкретики касательно целей».

«Украина может стать целью ядерных ударов различной силы, призванных ослабить моральный дух военнослужащих и гражданских лиц. Или же ударам могут подвергнуться пункты сбора в Румынии или Польше, которые используются для передачи помощи и боеприпасов Киеву», — полагает парламентарий.

В связи с этим Буда обратился к Еврокомиссии с вопросом, какому плану действий она будет следовать «в случае ядерных или химических атак на восточном фланге НАТО, будь то на Украине или в странах — членах альянса». По его мнению, соответствующая стратегия необходима «для незамедлительного оказания помощи тем, кто может оказаться в зоне выпадения радиоактивных осадков».

Комментируя это обращение, военный политолог и заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин подчеркнул, что Европарламент превратился в средоточие русофобии в Европе.

«Информация, очерняющая Россию, в основном генерируется именно в этой структуре. Отличный пример тому — высказывание евродепутата из Румынии», — отметил он в беседе с RT.

Наряду с этим Кошкин констатировал, что даже теоретическая возможность нанесения ядерных ударов по Украине — неразумный и бесчеловечный шаг.

«Подобная риторика ведёт к разнузданности в военном вопросе, а также к неверному толкованию такой информации политическими деятелями. Несерьёзное отношение к такой чрезвычайно важной проблеме вызывает сожаление. Я считаю, что не стоит бравировать подобного рода заявлениями, потому что за подобные высказывания надо нести ответственность», — отметил эксперт. 

Кроме того, специалист выразил уверенность в том, что цели, которые российское руководство поставило в рамках спецоперации на Украине, будут достигнуты обычными средствами.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя конфликт на Украине, подчеркнул, что никто в Москве даже не рассматривает идею о применении там ядерного оружия. В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил, что недопустимость ядерной войны — это принципиальная позиция России.

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