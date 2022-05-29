Посол России Келин заявил, что Москва не станет применять ядерное оружие на Украине
«Тактическое ядерное оружие в соответствии с российской военной доктриной не используется в таких конфликтах совсем», — сказал он в интервью ВВС.
Дипломат напомнил о существовании строго перечня условий по применению такого вида вооружений.
«В основном речь идёт (о случаях. — RT), когда под угрозой существование государства. С текущей операцией это не имеет ничего общего», — пояснил Келин.
Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее заявил, что Россия не играет с темой ядерной войны.
Он отметил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.