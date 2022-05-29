Посол России Келин заявил, что Москва не станет применять ядерное оружие на Украине

У России нет намерений применять тактическое ядерное оружие на Украине, заявил российский посол в Великобритании Андрей Келин.

«Тактическое ядерное оружие в соответствии с российской военной доктриной не используется в таких конфликтах совсем», — сказал он в интервью ВВС.

Дипломат напомнил о существовании строго перечня условий по применению такого вида вооружений.

«В основном речь идёт (о случаях. — RT), когда под угрозой существование государства. С текущей операцией это не имеет ничего общего», — пояснил Келин.

Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее заявил, что Россия не играет с темой ядерной войны.

Он отметил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.