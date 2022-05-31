Премьер Японии выступил против смягчения масочного режима
«На нынешнем этапе новое ослабление требований на этом направлении борьбы с эпидемией пока нереалистично», — приводит ТАСС слова Кисиды во время дебатов в бюджетной комиссии верхней палаты парламента.
В ходе обсуждения многие депутаты призвали смягчить условия ношения масок, называя это необходимым во время жаркого и влажного японского лета.
Ранее стало известно, что в Японии принято решение возобновить приём иностранных туристов с 10 июня.