Власти Японии сообщили о возобновлении приёма иностранных туристов с 10 июня

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В Японии принято решение возобновить приём иностранных туристов с 10 июня, заявил японский премьер-министр Фумио Кисида.
Власти Японии сообщили о возобновлении приёма иностранных туристов с 10 июня
  • AP
  • © Kiyoshi Ota/Pool Photo

Как сообщает ТАСС со ссылкой на политика, на первом этапе послабление коснётся групповых туристических туров.

С конца мая Япония начала в тестовом режиме принимать небольшие группы из Австралии, Сингапура, США и Таиланда.

В декабре 2021 года премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о продлении на неопределённый срок въездных ограничений из-за риска распространения омикрон-штамма коронавируса.

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