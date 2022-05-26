Власти Японии сообщили о возобновлении приёма иностранных туристов с 10 июня

В Японии принято решение возобновить приём иностранных туристов с 10 июня, заявил японский премьер-министр Фумио Кисида.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на политика, на первом этапе послабление коснётся групповых туристических туров.

С конца мая Япония начала в тестовом режиме принимать небольшие группы из Австралии, Сингапура, США и Таиланда.

В декабре 2021 года премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о продлении на неопределённый срок въездных ограничений из-за риска распространения омикрон-штамма коронавируса.