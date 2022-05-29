France Bleu: в ходе беспорядков после финала Лиги чемпионов задержаны 105 человек

Число задержанных после финального матча Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» достигло 105 человек.

Об этом сообщает радиостанция France bleu со ссылкой на префектуру полиции.

Ранее сообщалось о задержании порядка 70 человек за нарушения в ходе стычек с фанатами перед началом и во время финала Лиги чемпионов.

Семь сотрудников парижской полиции пострадали перед финалом ЛЧ после драки с фанатами.

УЕФА обещает рассмотреть данный инцидент совместно с французской полицией и властями, а также с Федерацией футбола Франции.

Кроме того, почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР), первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков высказал мнение, что в России не могли произойти беспорядки на финале Лиги чемпионов.