BFMTV: число задержанных в ходе беспорядков на финале ЛЧ достигло почти 70 человек

Число задержанных во время финального матча Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» достигло почти 70 человек.

Как сообщает BFMTV со ссылкой на источник в полиции, французские правоохранители задержали в Париже 68 человек.

Ранее сообщалось о задержании порядка 46 человек за нарушения в ходе стычек с фанатами перед началом и во время финала Лиги чемпионов.

Семь сотрудников парижской полиции пострадали перед финалом ЛЧ после драки с фанатами.

УЕФА обещает рассмотреть данный инцидент совместно с французской полицией и властями, а также с Федерацией футбола Франции.