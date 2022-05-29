BFMTV: число задержанных в ходе беспорядков на финале ЛЧ достигло почти 70 человек
Как сообщает BFMTV со ссылкой на источник в полиции, французские правоохранители задержали в Париже 68 человек.
Ранее сообщалось о задержании порядка 46 человек за нарушения в ходе стычек с фанатами перед началом и во время финала Лиги чемпионов.
Семь сотрудников парижской полиции пострадали перед финалом ЛЧ после драки с фанатами.
УЕФА обещает рассмотреть данный инцидент совместно с французской полицией и властями, а также с Федерацией футбола Франции.