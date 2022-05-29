BFM: правоохранители задержали 46 человек перед началом и во время финала ЛЧ

Французские правоохранители задержали порядка 46 человек за нарушения в ходе стычек с фанатами перед началом и во время финала Лиги чемпионов.

«По предварительным данным, в Париже и пригороде Сен-Дени задержано 46 человек», — сообщает BFM TV. В сети ранее появилось видео прорыва английских болельщиков на стадион финального матча Лиги чемпионов УЕФА, на котором встретились «Ливерпуль» и «Реал». Семь сотрудников парижской полиции пострадали перед финалом ЛЧ после драки с фанатами. УЕФА обещает рассмотреть данный инцидент совместно с французской полицией и властями, а также с Федерацией футбола Франции.