BFM: правоохранители задержали 46 человек перед началом и во время финала ЛЧ

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Французские правоохранители задержали порядка 46 человек за нарушения в ходе стычек с фанатами перед началом и во время финала Лиги чемпионов.

«По предварительным данным, в Париже и пригороде Сен-Дени задержано 46 человек», — сообщает BFM TV.

В сети ранее появилось видео прорыва английских болельщиков на стадион финального матча Лиги чемпионов УЕФА, на котором встретились «Ливерпуль» и «Реал».

Семь сотрудников парижской полиции пострадали перед финалом ЛЧ после драки с фанатами.

УЕФА обещает рассмотреть данный инцидент совместно с французской полицией и властями, а также с Федерацией футбола Франции.

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