BFM: правоохранители задержали 46 человек перед началом и во время финала ЛЧ
«По предварительным данным, в Париже и пригороде Сен-Дени задержано 46 человек», — сообщает BFM TV.
В сети ранее появилось видео прорыва английских болельщиков на стадион финального матча Лиги чемпионов УЕФА, на котором встретились «Ливерпуль» и «Реал».
Семь сотрудников парижской полиции пострадали перед финалом ЛЧ после драки с фанатами.
УЕФА обещает рассмотреть данный инцидент совместно с французской полицией и властями, а также с Федерацией футбола Франции.