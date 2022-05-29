Жуков считает, что в России не могли произойти беспорядки на финале Лиги чемпионов
- РИА Новости
«У нас такого не могло произойти. У нас прошёл чемпионат мира, и ни разу не возникло такой ситуации. Плюс ещё в 2008 году мы финал Лиги чемпионов принимали. Зря они у нас финал отобрали», — цитирует Жукова ТАСС.
По сообщению на табло перед матчем на стадионе «Стад де Франс» в Париже, начало игры задерживали из-за позднего прибытия болельщиков. Однако позже стало известно, что некоторые фанаты смогли проникнуть на стадион в обход охраны и правоохранительным органам пришлось закрыть проходы. Также полиция применила слезоточивый газ в сторону фанатов.
Семь сотрудников парижской полиции пострадали перед финалом ЛЧ после драки с фанатами.
«Реал» обыграл «Ливерпуль» со счётом 1:0. Победный мяч забил Винисиус Жуниор (60-я минута).
Ранее УЕФА выпустил заявление по беспорядкам перед финалом Лиги чемпионов.