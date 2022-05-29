Жуков считает, что в России не могли произойти беспорядки на финале Лиги чемпионов

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Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР), первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков высказал мнение, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) зря лишил Санкт-Петербург права на проведение финала Лиги чемпионов, так как в России не могли произойти беспорядки, которые были в Париже.
Жуков считает, что в России не могли произойти беспорядки на финале Лиги чемпионов
  • РИА Новости

«У нас такого не могло произойти. У нас прошёл чемпионат мира, и ни разу не возникло такой ситуации. Плюс ещё в 2008 году мы финал Лиги чемпионов принимали. Зря они у нас финал отобрали», — цитирует Жукова ТАСС.

По сообщению на табло перед матчем на стадионе «Стад де Франс» в Париже, начало игры задерживали из-за позднего прибытия болельщиков. Однако позже стало известно, что некоторые фанаты смогли проникнуть на стадион в обход охраны и правоохранительным органам пришлось закрыть проходы. Также полиция применила слезоточивый газ в сторону фанатов.

Семь сотрудников парижской полиции пострадали перед финалом ЛЧ после драки с фанатами.

«Реал» обыграл «Ливерпуль» со счётом 1:0. Победный мяч забил Винисиус Жуниор (60-я минута).

Ранее УЕФА выпустил заявление по беспорядкам перед финалом Лиги чемпионов.

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