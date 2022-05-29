Жуков считает, что в России не могли произойти беспорядки на финале Лиги чемпионов

Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР), первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков высказал мнение, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) зря лишил Санкт-Петербург права на проведение финала Лиги чемпионов, так как в России не могли произойти беспорядки, которые были в Париже.

«У нас такого не могло произойти. У нас прошёл чемпионат мира, и ни разу не возникло такой ситуации. Плюс ещё в 2008 году мы финал Лиги чемпионов принимали. Зря они у нас финал отобрали», — цитирует Жукова ТАСС.

По сообщению на табло перед матчем на стадионе «Стад де Франс» в Париже, начало игры задерживали из-за позднего прибытия болельщиков. Однако позже стало известно, что некоторые фанаты смогли проникнуть на стадион в обход охраны и правоохранительным органам пришлось закрыть проходы. Также полиция применила слезоточивый газ в сторону фанатов.

Семь сотрудников парижской полиции пострадали перед финалом ЛЧ после драки с фанатами.

«Реал» обыграл «Ливерпуль» со счётом 1:0. Победный мяч забил Винисиус Жуниор (60-я минута).

Ранее УЕФА выпустил заявление по беспорядкам перед финалом Лиги чемпионов.