RND: в Германии продолжается «бардак» из-за противоречий по поставкам вооружений Украине

В правящей коалиции Германии «продолжается бардак» вокруг противоречий относительно поставок вооружений Украине, сообщает Redaktions Netzwerk Deutschland (RND). Как отмечают авторы материала, опубликованного на портале, позиция властей стала ещё более неопределённой после заявления статс-секретаря Минобороны ФРГ Симтье Мёллер о том, что страны Запада договорились не поставлять Киеву боевые машины пехоты или западные танки.

С такими словами Мёллер выступила в эфире программы Berlin direkt на телеканале ZDF, объясняя, «почему Германия не поставляет на Украину боевые машины пехоты Marder».

«Это единая позиция не только в федеральном правительстве, но и в западных странах — не поставлять боевые машины пехоты или танки западного образца», — сказала чиновница.

Как пишет RND, по оценкам зампредседателя фракции ХДС/ХСС в бундестаге Йоханна Вадефуля, подобная позиция, о которой ранее не упоминало федеральное правительство, является «либо вопиющей некомпетентностью вкупе с разгильдяйством и невежеством», либо «настоящим скандалом».

Своё возмущение словами Мёллер выразили также зелёные. В частности, представитель партии Сара Нанни заявила об «удивлении и раздражении» в связи с позицией Минобороны Германии, которым управляет Кристина Ламбрехт.

23 мая немецкий таблоид Bild сообщил, что правительство Германии блокирует поставки Киеву боевых машин пехоты Marder.

До этого газета Die Welt писала, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба вышел из себя в ходе разговора с главой Минобороны Германии на тему поставок вооружений Киеву.

Украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил, что у украинской стороны складывается впечатление, будто немецкий канцлер Олаф Шольц «не хочет» поставлять Украине тяжёлое вооружение.