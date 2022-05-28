El Pais: ЕС изучает возможность запуска военно-морской миссии по вывозу зерна с Украины

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Европейский союз изучает возможность запуска военно-морской миссии по сопровождению грузовых судов с зерном с Украины. Об этом сообщает газета El Pais.
El Pais: ЕС изучает возможность запуска военно-морской миссии по вывозу зерна с Украины
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«ЕС готов мобилизовать все возможные ресурсы для содействия вывозу зерна, скопившегося в украинских зернохранилищах и портах. На повестке дня даже стоит возможность осуществления военно-морской миссии по сопровождению грузовых судов с Украины через Чёрное море», — говорится в сообщении.

По данным издания, этот вопрос планируется рассмотреть на саммите ЕС в Брюсселе 30 мая.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что на Украине изучают способы возвращения 20 млн т зерна из украинских хранилищ на мировой рынок.

В свою очередь, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что США не планируют привлекать своих военных для вывоза зерна с территории Украины.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также отметил, что Европейский союз поможет Украине опустошить её хранилища зерна, чтобы, по его словам, освободить место для нового урожая.

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