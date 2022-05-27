В США не обсуждают возможность снятия санкций с России в обмен на зерно Украины

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США не обсуждают возможность снятия санкций с России в обмен на разблокирование поставок сельхозпродукции Украины на мировой рынок, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Нет, такого нет», — приводит РИА Новости слова Жан-Пьер на соответствующий вопрос.

Она потребовала от России обеспечения возможности экспорта зерна Украины через порты Чёрного моря.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что на Украине изучают способы возвращения 20 млн т зерна из украинских хранилищ на мировой рынок.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также отметил, что Европейский союз поможет Украине опустошить её хранилища зерна, чтобы, по его словам, освободить место для нового урожая.

Помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин выразил мнение, что то, что Америка пытается сделать с Украиной — вывезти запасы зерна, — «ещё одно действие, которое обрекает Украину на серьёзные гуманитарные проблемы».

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