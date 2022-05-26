The Spectator: Россия явно не проигрывает экономическую войну с Западом

Россия явно не проигрывает экономическую войну с Западом, хотя и сталкивается с трудностями: санкции против Москвы «решительно не работают» так, как на них рассчитывали западные страны, пишет The Spectator.

Как сообщает издание, профицит счёта текущих операций России подскочил до рекордно высоких показателей и составил $96 млрд, что в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Вместе с этим итоговый баланс по операциям с товарами и услугами демонстрирует ещё «более серьёзный разрыв» — $106 млрд, втрое больше, чем в прошлом году.

Сумма дополнительных средств, которые Россия получила, почти достигла $300 млрд — суммы активов российского Центробанка и валютных резервов, которые Запад заморозил после начала спецоперации на Украине, говорится в материале, перевод которого приводит ИноТВ.

«Сейчас лучшая стратегия России — играть вдолгую. Путин может немного ослабить своё наступление, потянуть время и дождаться благоприятного момента, когда он сможет профинансировать следующий этап военной операции. Возможно, Путин сталкивается с трудностями в своей военной операции. Но я не думаю, что он проигрывает экономическую войну», — заявляет автор статьи.



Как ранее отметило издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten, российский президент Владимир Путин был прав, когда говорил, что экономический блицкриг Запада против России провалился, так как Москва «хорошо подготовилась к экономической войне».

Британский журнал The Economist также писал, российская экономика демонстрирует устойчивость, несмотря на беспрецедентные санкции со стороны Запада. По мнению издания, меры валютного контроля и высокая ключевая ставка ЦБ позволили укрепить рубль до показателей, которые можно было наблюдать перед началом операции по защите Донбасса.