Администрацию Байдена призвали ускорить процесс принятия Финляндии и Швеции в НАТО
- AFP
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«Мы призываем администрацию и сенат Соединённых Штатов сотрудничать друг с другом, а также с нашими союзниками по НАТО для незамедлительного ускорения процесса утверждения протоколов о вступлении, которые позволят Финляндии и Швеции стать членами НАТО», — говорится в обращении конгрессменов.
По словам американских политиков, срочные меры становятся необходимыми «ввиду всё более агрессивной позиции России в отношении обеих стран».
Они утверждают, что российские агенты якобы «инициировали кибератаки» на финские правительственные сайты, а пилотируемые летательные аппараты из России нарушили границы суверенного воздушного пространства государства.
Кроме того, как подчёркивается в письме, «предположительно, российские дроны» были замечены в закрытых зонах Швеции, в том числе над атомными электростанциями и королевским дворцом. При этом каких-либо доказательств и подтверждающих ссылок в документе не приводится.
Авторы обращения считают, что, став членами НАТО, Финляндия и Швеция укрепили бы военный потенциал Североатлантического альянса, а также смогли бы усилить его сдерживающее воздействие в отношении России.
24 мая Финляндия и НАТО заключили взаимное техническое соглашение, включающее положение о поддержке принимающей страны.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в случае включения Швеции и Финляндии в состав военного блока Россия будет обязана отреагировать.