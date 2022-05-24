Финляндия и НАТО заключили взаимное техническое соглашение
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Как говорится в сообщении Минобороны Финляндии, соответствующее соглашение было заключено сторонами сегодня в Бельгии.
Министр обороны Финляндии Антти Кайкконе заявил, что этот документ «укрепит обороноспособность Финляндии» и предоставит ей возможность «эффективно получать военную помощь» со стороны НАТО.
Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция желает получить письменные гарантии от Финляндии и Швеции по разрешению противоречий перед вступлением этих стран в НАТО.