Минпромторг Индии сообщил о введении ограничения на экспорт сахара

Министерство торговли и промышленности Индии подтвердило введение ограничения на экспорт производимого в стране сахара.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уведомление главного управления внешней торговли ведомства.

«В целях поддержания доступности сахара на внутреннем рынке и стабильной цены на него в стране в течение сезона 2021—2022 годов (октябрь — сентябрь) центральное правительство решило ввести регулирование экспорта сахара с 1 июня 2022 года», — говорится в сообщении.

Как уточнили в министерстве, при этом правительство разрешит экспорт сахара в объёме до 10 млн т. Предполагается, что ограничение будет действовать до 31 октября или «до дальнейших распоряжений».

Ранее Индия ввела запрет на экспорт пшеницы.

До этого сообщалось, что индийские власти пересмотрели прогноз по производству пшеницы в 2021—2022 годах, сократив его на 5,7%.