Минпромторг Индии сообщил о введении ограничения на экспорт сахара

Короткая ссылка
Министерство торговли и промышленности Индии подтвердило введение ограничения на экспорт производимого в стране сахара.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уведомление главного управления внешней торговли ведомства.

«В целях поддержания доступности сахара на внутреннем рынке и стабильной цены на него в стране в течение сезона 2021—2022 годов (октябрь — сентябрь) центральное правительство решило ввести регулирование экспорта сахара с 1 июня 2022 года», — говорится в сообщении.

Как уточнили в министерстве, при этом правительство разрешит экспорт сахара в объёме до 10 млн т. Предполагается, что ограничение будет действовать до 31 октября или «до дальнейших распоряжений».

Ранее Индия ввела запрет на экспорт пшеницы.

До этого сообщалось, что индийские власти пересмотрели прогноз по производству пшеницы в 2021—2022 годах, сократив его на 5,7%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить