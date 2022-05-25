«Синьхуа»: санкции привели к крупнейшему с середины XX века продовольственному кризису

Короткая ссылка
Ситуация на Украине и антироссийские санкции Запада спровоцировали крупнейший со времён Второй мировой войны продовольственный кризис в Европе, сообщает издание «Синьхуа».

«Если мы не решим проблему с удобрениями и торговля ими не возобновится, в следующем году мир столкнётся с очень серьёзной проблемой снабжения (продовольствием. — RT)», — заявил главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Максимо Тореро.

Как сообщает издание со ссылкой на прогноз Европейского центрального банка, стоимость продуктов питания в Европе останется высокой в течение всего 2022 года.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что политизация энергетического сотрудничества способствовала кризису продовольствия.

8 мая министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце предупредила о возможности сильнейшего со времён Второй мировой войны голода в мире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить