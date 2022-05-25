Вучич: Сербия планирует получать удобрения из Ирана в обмен на пшеницу и кукурузу

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Сербия планирует по бартеру получать из Ирана удобрения в обмен на пшеницу и кукурузу. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич.

«Знаете, сколько раз мы слушали рассказы про цену удобрений? Сейчас будем работать с Ираном по бартеру. Мы им даём пшеницу, часть кукурузы, они нам дают удобрения, чтобы обеспечить более дешёвые удобрения для сельхозпроизводителей», — приводит РИА Новости слова Вучича в эфире TV Pink.

Он также выразил опасение, что в будущем Европа и весь мир столкнутся с нехваткой пшеницы и растительного масла из-за глобального потепления и плохих урожаев.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал обеспечить полный доступ на мировые рынки для российских продуктов питания и удобрений.

Он также сообщил, что ООН работает над соглашением о снятии ограничений на экспорт продукции России и Украины.

Как рассказал посол по особым поручениям российского МИД Олег Озеров, ряд африканских стран запросили у России помощь с поставкой удобрений и продовольствия.

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