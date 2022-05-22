На сессии ВОЗ обсудят последствия COVID-19 и переизберут главу организации
Как сообщает РИА Новости, впервые с начала пандемии сессия будет проводиться в очном формате.
Заседание стран ВОЗ назначено на 22-28 мая и будет посвящено теме «Здоровье для мира, мир для здоровья». Переназначение гендиректора организации запланировано на 24 мая.
Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич ранее сообщил, что в мире зарегистрировано 37 случаев инфицирования оспой обезьян.
Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с RT рассказал об особенностях заболевания.