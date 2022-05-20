Главы минздравов G7 обсудили ситуацию со вспышкой оспы обезьян
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«Сегодня утром я рассказал министрам здравоохранения стран G7 о том, что нам пока известно. Большинство случаев протекают мягко. Я могу подтвердить, что мы обеспечили себя дополнительными дозами вакцин, которые эффективны против оспы обезьян», — написал он в Twitter.
Джавид также заявил, что в Великобритании выявлено 11 новых случаев заражения оспой обезьян.
18 мая в Великобритании сообщили о выявлении ещё двух случаев заражения человека оспой обезьян.
Общее число подтверждённых случаев заболевания в стране составляет 20.
Ранее издание The Telegraph заявило, что Всемирная организация здравоохранения созывает чрезвычайную встречу экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян.