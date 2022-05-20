Главы минздравов G7 обсудили ситуацию со вспышкой оспы обезьян

Главы минздравов стран G7 обсудили ситуацию с распространением оспы обезьян. Об этом сообщил глава Минздрава Великобритании Саджид Джавид.

«Сегодня утром я рассказал министрам здравоохранения стран G7 о том, что нам пока известно. Большинство случаев протекают мягко. Я могу подтвердить, что мы обеспечили себя дополнительными дозами вакцин, которые эффективны против оспы обезьян», — написал он в Twitter.

Джавид также заявил, что в Великобритании выявлено 11 новых случаев заражения оспой обезьян.

18 мая в Великобритании сообщили о выявлении ещё двух случаев заражения человека оспой обезьян.

Общее число подтверждённых случаев заболевания в стране составляет 20.

Ранее издание The Telegraph заявило, что Всемирная организация здравоохранения созывает чрезвычайную встречу экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян.