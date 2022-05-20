Главы минздравов G7 обсудили ситуацию со вспышкой оспы обезьян

Короткая ссылка
Главы минздравов стран G7 обсудили ситуацию с распространением оспы обезьян. Об этом сообщил глава Минздрава Великобритании Саджид Джавид.
Главы минздравов G7 обсудили ситуацию со вспышкой оспы обезьян
  • Gettyimages.ru
  • © Alberto Pezzali

«Сегодня утром я рассказал министрам здравоохранения стран G7 о том, что нам пока известно. Большинство случаев протекают мягко. Я могу подтвердить, что мы обеспечили себя дополнительными дозами вакцин, которые эффективны против оспы обезьян», — написал он в Twitter

Джавид также заявил, что в Великобритании выявлено 11 новых случаев заражения оспой обезьян.

18 мая в Великобритании сообщили о выявлении ещё двух случаев заражения человека оспой обезьян.

Общее число подтверждённых случаев заболевания в стране составляет 20.

Ранее издание The Telegraph заявило, что Всемирная организация здравоохранения созывает чрезвычайную встречу экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить