Полянский: Запад не опроверг подозрения в экспорте украинского зерна в обмен на оружие

Западные страны в ходе заседания Совета Безопасности ООН не смогли опровергнуть подозрения Москвы по поводу экспорта украинского зерна в обмен на поставку вооружения. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Как Полянский сообщил в Telegram, у российской стороны «есть обоснованные подозрения», что украинское зерно закачивается в зернохранилища европейских стран в обмен на поставляемое Западом вооружение.

«Попросили западных коллег прямо на заседании публично опровергнуть эту версию, к которой сегодня склоняются многие эксперты. Разумеется, никто этого не сделал», — написал он.

Западные страны также не пояснили, каким образом такие поставки способствуют укреплению глобальной продовольственной безопасности.

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя сообщил о подозрениях России относительно того, что экспорт украинского зерна идёт не нуждающимся странам, а в хранилища европейских государств.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия не препятствует экспорту украинского зерна — проблемы с логистикой возникли по вине Киева.