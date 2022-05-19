Захарова назвала спекуляциями разговоры о блокировке Россией экспорта украинского зерна

Короткая ссылка
Россия не препятствует экспорту украинского зерна — проблемы с логистикой возникли по вине Киева, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Захарова назвала спекуляциями разговоры о блокировке Россией экспорта украинского зерна
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

«Разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна — не что иное, как спекуляции», — сказала она РИА Новости.

Дипломат напомнила, что вина лежит исключительно на Киеве, так как украинские войска заминировали свои морские порты.

«Гуманитарные проходы в море российская сторона открывает постоянно», — добавила Захарова.

В Кремле ранее отметили, что, прежде чем открывать украинские порты, в том числе для вывоза зерна, их нужно разминировать, поскольку опасность для судоходства сохраняется.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить