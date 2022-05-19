Захарова назвала спекуляциями разговоры о блокировке Россией экспорта украинского зерна

Россия не препятствует экспорту украинского зерна — проблемы с логистикой возникли по вине Киева, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна — не что иное, как спекуляции», — сказала она РИА Новости.

Дипломат напомнила, что вина лежит исключительно на Киеве, так как украинские войска заминировали свои морские порты.

«Гуманитарные проходы в море российская сторона открывает постоянно», — добавила Захарова.

В Кремле ранее отметили, что, прежде чем открывать украинские порты, в том числе для вывоза зерна, их нужно разминировать, поскольку опасность для судоходства сохраняется.