Захарова назвала спекуляциями разговоры о блокировке Россией экспорта украинского зерна
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«Разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна — не что иное, как спекуляции», — сказала она РИА Новости.
Дипломат напомнила, что вина лежит исключительно на Киеве, так как украинские войска заминировали свои морские порты.
«Гуманитарные проходы в море российская сторона открывает постоянно», — добавила Захарова.
В Кремле ранее отметили, что, прежде чем открывать украинские порты, в том числе для вывоза зерна, их нужно разминировать, поскольку опасность для судоходства сохраняется.