Аналитик Оленченко объяснил независимость Венгрии в вопросах внешней политики

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Дарья Ускова
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT прокомментировал заявление венгерского премьер-министра Виктора Орбана о том, что санкции стран Запада против России эффективны только на бумаге.
Аналитик Оленченко объяснил независимость Венгрии в вопросах внешней политики
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«Венгрия всегда занимала особую позицию в Европе... Страна давно стремится быть самостоятельной и проводить политику, исходя больше из национальных интересов, чем каких-то наднациональных лозунгов», — сообщил специалист.

По его мнению, феномен самостоятельности Венгрии также связан с фактором личности премьер-министра Орбана.

«Безусловно, Орбан является сильной личностью. Он имеет своё мнение, умеет его доказывать и умеет строить отношения с другими странами: как с партнёрами, так и с оппонентами», — пояснил Оленченко.

Он подчеркнул, что глава государства прежде всего «живёт интересами венгров и действительно отстаивает их». 

Как отметил аналитик, таким образом создаётся образ «цельной и самостоятельной Венгрии в Евросоюзе».

Ранее Орбан назвал санкции против России «эффективными только на бумаге».

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