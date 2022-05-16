Аналитик Оленченко объяснил независимость Венгрии в вопросах внешней политики
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«Венгрия всегда занимала особую позицию в Европе... Страна давно стремится быть самостоятельной и проводить политику, исходя больше из национальных интересов, чем каких-то наднациональных лозунгов», — сообщил специалист.
По его мнению, феномен самостоятельности Венгрии также связан с фактором личности премьер-министра Орбана.
«Безусловно, Орбан является сильной личностью. Он имеет своё мнение, умеет его доказывать и умеет строить отношения с другими странами: как с партнёрами, так и с оппонентами», — пояснил Оленченко.
Он подчеркнул, что глава государства прежде всего «живёт интересами венгров и действительно отстаивает их».
Как отметил аналитик, таким образом создаётся образ «цельной и самостоятельной Венгрии в Евросоюзе».
Ранее Орбан назвал санкции против России «эффективными только на бумаге».