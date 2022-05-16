Глава МИД Литвы предложил «помочь Украине» прекратить трафик газа из России

Короткая ссылка
Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис считает, что прекращение транзита российского газа и нефти через Украину решило бы проблему нефтяного эмбарго, на которое не соглашается Венгрия.
Глава МИД Литвы предложил «помочь Украине» прекратить трафик газа из России
  • AP
  • © Mandel Ngan/Pool

Об этом сообщает РИА Новости.

«Одним из решений может быть оказание помощи Украине в отключении от газа и нефти из России, поскольку та страна ЕС, которая не может помочь нам прийти к единому решению, зависит от трафика с Украины. Поэтому если трафик будет прекращён с Украины, то проблема решится сама собой», — сказал министр перед началом заседания в Брюсселе глав МИД Евросоюза, на котором обсуждаются новые санкции против России.

Ранее «Оператор ГТС Украины» заявил о прекращении транзита газа через «Сохрановку» с 11 мая. Глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек выразил надежду, что Украина найдёт способ восстановить поставки газа в полном объёме после приостановки транзита через «Сохрановку».

Как отметил профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта, у Соединённых Штатов есть эгоистический интерес снабжать своим газом европейцев.

По данным будапештского политологического центра Szazadveg Alapitvany, большинство граждан Венгрии не поддерживают запрет на поставки российских энергоносителей и считают, что антироссийские санкции вредят самому Европейскому союзу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить