Глава МИД Литвы предложил «помочь Украине» прекратить трафик газа из России
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Одним из решений может быть оказание помощи Украине в отключении от газа и нефти из России, поскольку та страна ЕС, которая не может помочь нам прийти к единому решению, зависит от трафика с Украины. Поэтому если трафик будет прекращён с Украины, то проблема решится сама собой», — сказал министр перед началом заседания в Брюсселе глав МИД Евросоюза, на котором обсуждаются новые санкции против России.
Ранее «Оператор ГТС Украины» заявил о прекращении транзита газа через «Сохрановку» с 11 мая. Глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек выразил надежду, что Украина найдёт способ восстановить поставки газа в полном объёме после приостановки транзита через «Сохрановку».
Как отметил профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта, у Соединённых Штатов есть эгоистический интерес снабжать своим газом европейцев.
По данным будапештского политологического центра Szazadveg Alapitvany, большинство граждан Венгрии не поддерживают запрет на поставки российских энергоносителей и считают, что антироссийские санкции вредят самому Европейскому союзу.