Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис считает, что прекращение транзита российского газа и нефти через Украину решило бы проблему нефтяного эмбарго, на которое не соглашается Венгрия.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Одним из решений может быть оказание помощи Украине в отключении от газа и нефти из России, поскольку та страна ЕС, которая не может помочь нам прийти к единому решению, зависит от трафика с Украины. Поэтому если трафик будет прекращён с Украины, то проблема решится сама собой», — сказал министр перед началом заседания в Брюсселе глав МИД Евросоюза, на котором обсуждаются новые санкции против России.

Ранее «Оператор ГТС Украины» заявил о прекращении транзита газа через «Сохрановку» с 11 мая. Глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек выразил надежду, что Украина найдёт способ восстановить поставки газа в полном объёме после приостановки транзита через «Сохрановку».

Как отметил профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта, у Соединённых Штатов есть эгоистический интерес снабжать своим газом европейцев.

По данным будапештского политологического центра Szazadveg Alapitvany, большинство граждан Венгрии не поддерживают запрет на поставки российских энергоносителей и считают, что антироссийские санкции вредят самому Европейскому союзу.