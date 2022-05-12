Политолог Почта: у США есть эгоистический интерес снабжать своим газом европейцев

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Дарья Ускова
Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в беседе с RT заявил, что у Соединённых Штатов есть эгоистический интерес снабжать своим газом европейцев.
Политолог Почта: у США есть эгоистический интерес снабжать своим газом европейцев
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«Конечно, у Соединённых Штатов есть эгоистический интерес снабжать своим газом европейцев и лишить их других источников поставки, прежде всего российского», — отметил Почта.

По словам политолога, за всеми происходящими в мире событиями стоит конфликт интересов разных держав.

«Соединённые Штаты — это такой ревизионист энергетического рынка. Они хотят его сломать и устроить по собственным правилам. А то, что при этом могут пострадать интересы европейцев, ну, значит, они на это обречены», — заключил специалист.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что власти Украины действуют в интересах США и пытаются устроить газовую блокаду Европы за счёт препятствования транзиту российского газа.

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