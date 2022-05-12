Депутат Госдумы Шеремет обвинил Киев в попытке устроить газовую блокаду Европы

Власти Украины действуют в интересах США и пытаются устроить газовую блокаду Европы за счёт препятствования транзиту российского газа, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

«Киевские власти, действуя в интересах США, стремятся устроить газовую блокаду европейских стран. Они занимаются откровенным шантажом европейцев», — сказал он РИА Новости.

Шеремет подчеркнул, что гарантий безопасности для транзита топлива через Украину больше нет, так как у власти «засели непредсказуемые заядлые русофобы и оголтелые националисты».

«Мы предлагаем европейским странам перестать рассчитывать на украинских шантажистов и в срочном порядке рассмотреть альтернативный вариант поставок газа», — добавил депутат.

По словам Шеремета, реанимация проекта «Северный поток — 2» была бы спасением для стран ЕС, испытывающих острый дефицит газа.

Ранее «Оператор ГТС Украины» заявил о прекращении транзита газа через «Сохрановку» с 11 мая.

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что не видит никаких препятствий для продолжения работы по транзиту газа через украинскую станцию «Сохрановка» в прежнем режиме и не получил каких-либо подтверждений «форс-мажора», о котором заявили в Киеве.