Сенатор Пушков оценил идею изолировать страны за отказ поддержать расширение НАТО

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал идею депутата Европарламента Манфреда Вебера о международной изоляции стран за попытку блокировать вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.

«Россию — изолировать, Иран — изолировать, Сирию — изолировать, Венесуэлу — изолировать, Китай — изолировать, а теперь и Турцию — изолировать?» — написал он в Telegram.

Пушков задался вопросом, не слишком ли часто со стороны Запада звучат угрозы об изоляции разных стран, в том числе ключевых мировых держав.

15 мая правительство Финляндии приняло официальное решение о подаче заявки на вступление в НАТО.

В этот же день правящая Социал-демократическая рабочая партия Швеции также официально приняла решение о подаче заявки на членство в альянсе.

Глава ведущей фракции Европарламента Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер заявил, что попытки блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО могут быть наказаны изоляцией.