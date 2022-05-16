Сенатор Пушков оценил идею изолировать страны за отказ поддержать расширение НАТО
«Россию — изолировать, Иран — изолировать, Сирию — изолировать, Венесуэлу — изолировать, Китай — изолировать, а теперь и Турцию — изолировать?» — написал он в Telegram.
Пушков задался вопросом, не слишком ли часто со стороны Запада звучат угрозы об изоляции разных стран, в том числе ключевых мировых держав.
15 мая правительство Финляндии приняло официальное решение о подаче заявки на вступление в НАТО.
В этот же день правящая Социал-демократическая рабочая партия Швеции также официально приняла решение о подаче заявки на членство в альянсе.
Глава ведущей фракции Европарламента Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер заявил, что попытки блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО могут быть наказаны изоляцией.