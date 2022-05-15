Финляндия приняла официальное решение о вступлении в НАТО
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление правительства.
«Финляндия подаст заявку на членство в Организации Североатлантического договора (НАТО) после консультаций с парламентом», — говорится в заявлении.
Премьер-министр страны Санна Марин назвала данное решение историческим.
Голосование по данному вопросу в парламенте, вероятно, состоится 17 мая.
Ранее финский президент Саули Ниинистё заявил российскому лидеру Владимиру Путину в ходе состоявшегося телефонного разговора, что его страна намерена вступить в Североатлантический альянс.
Министр государственной собственности и отношений Финляндии с ЕС Тютти Туппурайнен сообщила, что финские власти готовы к «всевозможным неприятным мерам» со стороны России из-за планов страны вступить в НАТО.