Финляндия приняла официальное решение о вступлении в НАТО

Правительство Финляндии приняло официальное решение о подаче заявки на вступление в НАТО.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление правительства.

«Финляндия подаст заявку на членство в Организации Североатлантического договора (НАТО) после консультаций с парламентом», — говорится в заявлении.

Премьер-министр страны Санна Марин назвала данное решение историческим.

Голосование по данному вопросу в парламенте, вероятно, состоится 17 мая.

Ранее финский президент Саули Ниинистё заявил российскому лидеру Владимиру Путину в ходе состоявшегося телефонного разговора, что его страна намерена вступить в Североатлантический альянс.

Министр государственной собственности и отношений Финляндии с ЕС Тютти Туппурайнен сообщила, что финские власти готовы к «всевозможным неприятным мерам» со стороны России из-за планов страны вступить в НАТО.