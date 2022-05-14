В Финляндии заявили о готовности к «неприятным мерам» России из-за решения вступить в НАТО
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«Мы готовы к всевозможным неприятным мерам против нас, но паники абсолютно нет, мы не боимся», — сказала она в эфире Sky News.
По словам министра, власти Финляндии «готовились к всевозможным действиям», и это касается собственных решений Хельсинки.
14 мая финский президент Саули Ниинистё заявил российскому лидеру Владимиру Путину в ходе состоявшегося телефонного разговора, что его страна намерена вступить в Североатлантический альянс.
Путин, в свою очередь, подчеркнул, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует.
Москва также предупредила, что Россия в случае вступления Финляндии в НАТО будет вынуждена принять ответные шаги, в том числе военно-технического характера.