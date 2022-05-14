В Финляндии заявили о готовности к «неприятным мерам» России из-за решения вступить в НАТО

Власти Финляндии готовы к «всевозможным неприятным мерам» со стороны России из-за планов страны вступить в НАТО, заявила финский министр государственной собственности и отношений с ЕС Тютти Туппурайнен.

«Мы готовы к всевозможным неприятным мерам против нас, но паники абсолютно нет, мы не боимся», — сказала она в эфире Sky News.

По словам министра, власти Финляндии «готовились к всевозможным действиям», и это касается собственных решений Хельсинки.

14 мая финский президент Саули Ниинистё заявил российскому лидеру Владимиру Путину в ходе состоявшегося телефонного разговора, что его страна намерена вступить в Североатлантический альянс.

Путин, в свою очередь, подчеркнул, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует.

Москва также предупредила, что Россия в случае вступления Финляндии в НАТО будет вынуждена принять ответные шаги, в том числе военно-технического характера.