Замглавы НАТО уверен в положительном решении по членству Финляндии и Швеции

Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ выразил уверенность в позитивном решении по вопросу членства Финляндии и Швеции в альянсе.

«Вчера вечером к нам присоединились главы МИД Финляндии и Швеции. Мы знаем и с уважением относимся к демократическим процедурам в этих странах. Если они решат добиваться членства в НАТО, я уверен, что союзники конструктивно и позитивно рассмотрят вопрос их вступления в альянс», — приводит РИА Новости слова Джоанэ перед неформальной встречей министров иностранных дел альянса в Берлине.

По его словам, Финляндия и Швеция уже являются ближайшими партнёрами НАТО.

Он добавил, что обе страны вносят вклад в евроатлантическую безопасность.

Ранее финский президент Саули Ниинистё заявил российскому лидеру Владимиру Путину в ходе состоявшегося телефонного разговора, что его страна намерена вступить в Североатлантический альянс.

Министр государственной собственности и отношений Финляндии с ЕС Тютти Туппурайнен сообщил, что финские власти готовы к «всевозможным неприятным мерам» со стороны России из-за планов страны вступить в НАТО.