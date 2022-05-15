Замглавы НАТО уверен в положительном решении по членству Финляндии и Швеции

Короткая ссылка
Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ выразил уверенность в позитивном решении по вопросу членства Финляндии и Швеции в альянсе.
Замглавы НАТО уверен в положительном решении по членству Финляндии и Швеции
  • Legion-Media

«Вчера вечером к нам присоединились главы МИД Финляндии и Швеции. Мы знаем и с уважением относимся к демократическим процедурам в этих странах. Если они решат добиваться членства в НАТО, я уверен, что союзники конструктивно и позитивно рассмотрят вопрос их вступления в альянс», — приводит РИА Новости слова Джоанэ перед неформальной встречей министров иностранных дел альянса в Берлине.

По его словам, Финляндия и Швеция уже являются ближайшими партнёрами НАТО.

Он добавил, что обе страны вносят вклад в евроатлантическую безопасность.

Ранее финский президент Саули Ниинистё заявил российскому лидеру Владимиру Путину в ходе состоявшегося телефонного разговора, что его страна намерена вступить в Североатлантический альянс.

Министр государственной собственности и отношений Финляндии с ЕС Тютти Туппурайнен сообщил, что финские власти готовы к «всевозможным неприятным мерам» со стороны России из-за планов страны вступить в НАТО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить