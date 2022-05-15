Глава МИД Финляндии допустил подачу заявки на членство в НАТО 18 мая

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто не исключил, что страна подаст заявку на членство в НАТО в среду, 18 мая.

«Это будет наш посол НАТО в Брюсселе, который сделает это физически, вероятно, в среду. Затем, если начнутся переговоры с НАТО, ими займутся делегации во главе с министерством иностранных дел и министерством обороны», — приводит его ответ на соответствующий вопрос шведская газета Aftonbladet.

Ранее финский президент Саули Ниинистё заявил российскому лидеру Владимиру Путину в ходе состоявшегося телефонного разговора, что его страна намерена вступить в Североатлантический альянс.

Министр государственной собственности и отношений Финляндии с ЕС Тютти Туппурайнен сообщил, что финские власти готовы к «всевозможным неприятным мерам» со стороны России из-за планов страны вступить в НАТО.