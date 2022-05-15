Правящая партия Швеции приняла решение о подаче заявки на вступление в НАТО

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Правящая Социал-демократическая рабочая партия Швеции официально приняла решение о подаче заявки на членство в НАТО.
Правящая партия Швеции приняла решение о подаче заявки на вступление в НАТО
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«На своём заседании сегодня, 15 мая 2022 года, правление партии социал-демократов решило, что партия будет работать над тем, чтобы Швеция подала заявку на членство в НАТО», — следует из официального заявления партии.

Социал-демократы будут добиваться того, чтобы Швеция в случае одобрения заявки со стороны НАТО «выразила односторонние оговорки против размещения ядерного оружия и постоянных баз на шведской территории».

Правительство Финляндии ранее приняло официальное решение о подаче заявки на вступление в НАТО.

Министр государственной собственности и отношений Финляндии с ЕС Тютти Туппурайнен сообщила, что финские власти готовы к «всевозможным неприятным мерам» со стороны России из-за планов страны вступить в НАТО.

Президент России Владимир Путин отметил, что отказ Финляндии от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности страны не существует.

Москва также предупредила, что Россия в случае вступления Финляндии в НАТО будет вынуждена предпринять ответные шаги, в том числе военно-технического характера.

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