В ЕП пригрозили изоляцией за попытки блокировать членство Финляндии и Швеции в НАТО
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«Любой, кто поставит под вопрос сплочённость в НАТО, будет изолирован внутри сообщества», — приводит ТАСС слова Вебера из интервью медиагруппе Funke.
По его словам, нет оснований замедлять или блокировать процесс вступления Швеции и Финляндии в альянс.
Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не торгуется по вопросу членства Финляндии и Швеции в НАТО.
До этого турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция наблюдает за обсуждением возможного вступления Финляндии и Швеции в НАТО, но пока не может смотреть на это положительно.