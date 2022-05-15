В ЕП пригрозили изоляцией за попытки блокировать членство Финляндии и Швеции в НАТО

Глава ведущей фракции Европарламента Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер заявил, что попытки блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО могут быть наказаны изоляцией.

«Любой, кто поставит под вопрос сплочённость в НАТО, будет изолирован внутри сообщества», — приводит ТАСС слова Вебера из интервью медиагруппе Funke.

По его словам, нет оснований замедлять или блокировать процесс вступления Швеции и Финляндии в альянс.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не торгуется по вопросу членства Финляндии и Швеции в НАТО.

До этого турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция наблюдает за обсуждением возможного вступления Финляндии и Швеции в НАТО, но пока не может смотреть на это положительно.