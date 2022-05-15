Глава МИД Турции: Анкара не торгуется по членству Финляндии и Швеции в НАТО

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не торгуется по вопросу членства Финляндии и Швеции в НАТО.
Глава МИД Турции: Анкара не торгуется по членству Финляндии и Швеции в НАТО
  • AP
  • © Michael Sohn

«Мы не торгуемся, это не элемент политического торга», — приводит РИА Новости слова Чавушоглу на брифинге в Берлине.

По его словам, позиция Анкары является чёткой — «прекращение сотрудничества с террористами» и устранение барьеров для поставок вооружения Турции.

Как ранее сказал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, Турция наблюдает за обсуждением возможного вступления Финляндии и Швеции в НАТО, но пока не может смотреть на это положительно.

Представитель турецкого президента Ибрагим Калын выразил надежду на то, что эти страны покончат с существованием на своей территории Рабочей партии Курдистана, которая признана турецкими властями террористической организацией.

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