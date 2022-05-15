Премьер Швеции: страна окажется в уязвимом положении без вступления в НАТО

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Швеция окажется в уязвимом положении, в случае если не вступит в НАТО, заявила премьер-министр королевства Магдалена Андерссон.
Премьер Швеции: страна окажется в уязвимом положении без вступления в НАТО
  • AFP
  • © Fredrik PERSSON / TT News Agency

«Мы, социал-демократы, считаем, что лучшей гарантией безопасности шведского народа и Швеции будет вступление в НАТО... Если Швеция останется единственным государством в регионе Балтийского моря, не входящим в НАТО, мы окажемся в уязвимом положении», — цитирует её ТАСС.

По мнению шведского премьера, свобода от военных союзов не сослужит стране хорошую службу в будущем.

Ранее правящая Социал-демократическая рабочая партия Швеции официально приняла решение о подаче заявки на членство в альянсе.

До этого о соответствующем решении сообщили власти Финляндии.

Президент России Владимир Путин отметил, что отказ Финляндии от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности страны не существует.

Москва также предупредила, что Россия в случае вступления Финляндии в НАТО будет вынуждена предпринять ответные шаги, в том числе военно-технического характера.

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