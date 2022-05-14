Медведев: России важна истинная воля людей, а не отрицание новых границ со стороны G7

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя заявления глав МИД G7 по итогам трёхдневной встречи о том, что «изменение границ Украины не признаётся», напомнил, что для российской стороны важна истинная воля проживающих там людей.
Медведев: России важна истинная воля людей, а не отрицание новых границ со стороны G7
  • РИА Новости

«Скажем мягко: нашей стране плевать на непризнание новых границ со стороны G7, важна истинная воля проживающих там людей. Не забывайте прецедент Косово, западные друзья», — написал Медведев в Telegram.

Как заявляли в российском МИД, воссоединение Крыма с Россией и независимость Донецкой и Луганской народных республик — это сложившиеся территориальные реалии, которые Киеву и властям других стран необходимо признать.

21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.

На встрече с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем глава российского государства напомнил о решении международного суда по ситуации в Косове, которое было поддержано международной общественностью.

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