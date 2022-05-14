В Госдуме назвали лишённым логики решение G7 о продолжении санкционного давления на Россию

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что страны G7 готовы ввести новые санкции против России.

«Санкциями нас уже трудно удивить. Непонятно, какие санкции они хотят ввести и кого ими затронуть… Это больше говорит об их бессилии», — сказал депутат.

По его мнению, невозможно определить, когда санкционное давление стран Запада будет прекращено, так как «они заведённые на это».

«Уже все понимают, что санкции не играют роли, а если и играют, то во многом отрицательную для этих стран… Но санкции они всё равно объявляют, прекрасно понимая, что цена на энергоносители, металлы и многую другую продукцию растёт. Что, в свою очередь, больно бьёт по Европе. Но они продолжают объявлять санкции. Трудно комментировать действия, не поддающиеся логическим объяснениям», — добавил Чепа.

Он также отметил, что у Запада нет альтернативы российским энергоресурсам.

«Все прекрасно понимают, что такое эмбарго на поставку нефти. Нет больше другой нефти, кроме той, что можно брать у нас. Если они не будут брать нашу нефть напрямую, то будут использовать «серые схемы». Других вариантов нет. То же самое и с газом», — заключил собеседник RT.

Ранее страны G7 сообщили о готовности продолжить усилия по политической и экономической изоляции России путём введения новых санкций.