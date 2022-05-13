Страны «группы семи» планируют выделить около €30 млрд Украине в качестве поддержки, сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники.

«На встрече министров финансов G7... они хотят инициировать бюджетную поддержку воюющей страны в размере почти €30 млрд», — пишет журнал.

Ранее американский публицист Джон Паркер рассказал RT, что большая часть денег, выделенных Вашингтоном Киеву с 2004 года, пошла на финансирование неонацистов.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Киеву требуется $7 млрд в месяц в виде немедленной финансовой помощи для покрытия социальных выплат и зарплат.

Зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев выразил мнение, что украинский президент и далее будет «клянчить деньги и оружие у Запада», доказывая, что он «надежда либерального мира».