Публицист Паркер: выделяемые Вашингтоном Киеву деньги пошли на финансирование неонацистов

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Большая часть денег, выделенных Вашингтоном Киеву с 2004 года, пошла на финансирование неонацистов. Об этом заявил RT американский публицист Джон Паркер.

«(Уже) в 2015 году мы понимали, что многие члены батальона «Азов», «Правого сектора»* и прочих (объединений) являются неонацистами. Соединённые Штаты выделили им миллиарды долларов. Они тренировали батальон «Азов» через американских наёмников», — рассказал Паркер.

По его словам, с 2004 года США выделили Украине $22,4 млрд, и большая часть этих средств поступила неонацистским формированиям.

Ранее сообщалось, что палата представителей конгресса США одобрила проект о программе ленд-лиза для Украины.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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