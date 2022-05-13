В США призвали лишить Россию статуса страны с рыночной экономикой 

Группа американских сенаторов обратилась к министру торговли США Джине Раймондо с предложением пересмотреть статус России как страны с рыночной экономикой. По их словам, этот шаг поможет «призвать Москву к ответу за попытки обойти международные нормы». С письмом политиков ознакомился RT.

«Обращаемся к вам с призывом пересмотреть статус России как рыночной экономики в соответствии с антидемпинговыми положениями закона «О тарифах» от 1930 года», — говорится в документе.

Сенаторы попросили министра перепроверить данный вопрос в связи с ситуацией на Украине, а также с «фактами о российской экономике».

Так, по их мнению, из шести установленных законом критериев определения того, является ли страна нерыночной экономикой, стоит обратить внимание на два: конвертируемость валюты и государственный контроль над экономикой.

Свою позицию сенаторы аргументировали тем, что в данный момент рубль не является свободно конвертируемой валютой и что российская экономика характеризуется наличием государственной собственности и контролем над производством.

При этом авторы письма подчеркнули, что российская спецоперация на Украине — «неприемлемый шаг в годичной кампании по подрыву порядка и демократии в Восточной Европе» — якобы придала России уникальный статус в том, что касается «пренебрежения международным правом».

«Мы настоятельно призываем администрацию использовать эту возможность, чтобы призвать Российскую Федерацию и Владимира Путина к ответу за продолжающиеся попытки обойти международные нормы, экономические и иные, в свою пользу», — заявили сенаторы.

В прошлом году Соединённые Штаты уже предпринимали попытки изучить соответствие России положению страны с нерыночной экономикой, напомнила в разговоре с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова.

«Тогда речь шла об антидемпинговых мерах в отношении сырьевых поставок. Сегодня в рамках курса объявленной экономической войны США расширяют коридор возможностей применения тарифных мер против российских производителей. Однако доля США в российском экспорте и ранее была незначительна, а сейчас цепочки поставок и вовсе ломаются. Российские производители понимают, что с такими рисками необходимо искать других потребителей», — сказала эксперт.

Как считает Федосова, группа сенаторов использует сложившуюся ситуацию ради пиара. Это подтверждают их пафосные обвинения в адрес России.

Она добавила, что лишение России статуса рыночной экономики позволит Вашингтону ввести пошлины, которые в краткосрочной перспективе грозят повышением цен для потребителей в США, однако национальные производители могли бы получить от таких ограничений дополнительную долю рынка.

В октябре 2021 года Министерство торговли США опубликовало меморандум, в котором подтвердило рыночный статус экономики России.