Российские производители удобрений оценили заявление США о статусе экономики России

Короткая ссылка
Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) прокомментировала сообщения о том, что США начали расследование о соответствии экономики России рыночному статусу.

«На наш взгляд, заявление американских производителей удобрений, ставшее поводом для проведения расследования, является откровенной попыткой вытеснить своих конкурентов с американского, а затем и других рынков», — цитирует РИА Новости представителя ассоциации.

По его словам, «одним из результатов в случае успеха этой попытки станет дефицит азотных удобрений на рынке США и ограничение их доступности для американских сельхозпроизводителей».

Накануне сообщалось, что США проводят антидемпинговый анализ поставок нитрата аммония из России, в рамках которого предполагается изучить соответствие экономики России рыночному статусу.

В комментарии Минторга США говорится, что в рамках расследования справедливой стоимости нитрата аммония из России было обнаружено, что американские компании предоставили «достаточные доказательства» для ведомства, чтобы изучить вопрос о том, «следует ли продолжать рассматривать Россию как страну с рыночной экономикой для целей закона об антидемпинговых пошлинах».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить