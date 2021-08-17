Российские производители удобрений оценили заявление США о статусе экономики России

Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) прокомментировала сообщения о том, что США начали расследование о соответствии экономики России рыночному статусу.

«На наш взгляд, заявление американских производителей удобрений, ставшее поводом для проведения расследования, является откровенной попыткой вытеснить своих конкурентов с американского, а затем и других рынков», — цитирует РИА Новости представителя ассоциации.

По его словам, «одним из результатов в случае успеха этой попытки станет дефицит азотных удобрений на рынке США и ограничение их доступности для американских сельхозпроизводителей».

Накануне сообщалось, что США проводят антидемпинговый анализ поставок нитрата аммония из России, в рамках которого предполагается изучить соответствие экономики России рыночному статусу.

В комментарии Минторга США говорится, что в рамках расследования справедливой стоимости нитрата аммония из России было обнаружено, что американские компании предоставили «достаточные доказательства» для ведомства, чтобы изучить вопрос о том, «следует ли продолжать рассматривать Россию как страну с рыночной экономикой для целей закона об антидемпинговых пошлинах».